https://static.news.ru/photo/a572499e-2f8a-11ea-9d37-fa163e074e61_660.jpg Диана Гурцкая Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, материнства и детства, певица Диана Гурцкая прокомментировала намерение Минюста скорректировать возраст вступления в брак. Она отметила, что в стране нет объективных причин ни для его снижения, ни для его увеличения.

По словам Гурцкой, в ОП РФ к данному предложению относятся настороженно, сообщает РИА Новости.

Певица считает, что можно поддержать намерение правительства, только если оно хочет уточнить уважительные причины для бракосочетания в раннем возрасте. Гурцкая отметила, что сейчас субъекты РФ могут называть условия, при которых возможно вступление в брак до 16 лет.

Вот здесь точно требуется единый подход. Мы не должны допустить, чтобы, ссылаясь на местные традиции, позволили юным россиянам, фактически детям, заключать браки, — сказала глава комиссии ОП РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Родительском комитете не хотят снижать возраст вступления в брак. Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец сказала, что не видит ничего хорошего в намерениях Министерства юстиции России разработать законопроект, корректирующий возраст вступления в брак. В исключительных случаях в России и сейчас можно вступать в брак с 16 лет, смысла ещё сильнее снижать этот порог нет, заявила она.