https://static.news.ru/photo/fde300ee-48af-11ea-9ff3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

В Санкт-Петербурге госпитализировали гражданина Китая с подозрением на коронавирус. Он был в составе экипажа баржи Tai Honesti, которая прибыла за металлоломом из Испании.

Как сообщает 5-tv.ru, мужчину с высокой температурой поместили в больницу имени Боткина.

Судно прибыло в Петербург 4 февраля, мужчину госпитализировали 5 февраля. Известно, что он прибыл на судно, которое находилось в Испании, из находящейся около Ухани провинции.

Ранее коронавирус 2019-nCoV был выявлен у 20 пассажиров лайнера Diamond Princess, который находится на карантине в японском порту Иокогама. Многие находящиеся на этом судне люди побывали на острове Тайвань во время однодневной экскурсии. Круизный лайнер останавливался в крупном портовом городе Цзилун 31 января. Пассажиры, вероятно, посещали популярные у туристов достопримечательности Тайбэя.

Как писал NEWS.ru, власти китайского Тайваня запретили международным круизным кораблям останавливаться в островных портах из-за растущей угрозы вспышки коронавируса.