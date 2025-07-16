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16 июля 2025 в 20:02

Готовлю кекс только так: кладу секретный ингредиент — вкус обалденный!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шоколадно-апельсиновый кекс — это идеальный десерт для тех, кто любит сладкое, но следит за питанием. Свежая цедра и сок апельсина придают кексу яркий вкус и аромат, а какао делает его особенно шоколадным. Такой кекс готовится быстро и просто — в микроволновке или духовке.

Ингредиенты:

  • яйцо — 1 шт.;
  • кефир 1% — 60 мл;
  • мука рисовая цельнозерновая — 20 г;
  • разрыхлитель — 2 г;
  • цедра апельсина — 3 г;
  • сок апельсиновый — 15 мл;
  • творог мягкий 0% — 30 г;
  • какао — 8 г;
  • подсластитель — по вкусу.

Приготовление:

  1. Смешайте все ингредиенты до однородной массы.
  2. Вылейте тесто в высокую узкую форму.
  3. Готовьте в микроволновке 5 минут (время зависит от мощности).
  4. Либо выпекайте в духовке при 180 °C 15–20 минут.
  5. Дайте кексу немного остыть перед подачей.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

десерты
рецепты
апельсины
кексы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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