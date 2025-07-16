Готовлю кекс только так: кладу секретный ингредиент — вкус обалденный!

Шоколадно-апельсиновый кекс — это идеальный десерт для тех, кто любит сладкое, но следит за питанием. Свежая цедра и сок апельсина придают кексу яркий вкус и аромат, а какао делает его особенно шоколадным. Такой кекс готовится быстро и просто — в микроволновке или духовке.

Ингредиенты:

яйцо — 1 шт.;

кефир 1% — 60 мл;

мука рисовая цельнозерновая — 20 г;

разрыхлитель — 2 г;

цедра апельсина — 3 г;

сок апельсиновый — 15 мл;

творог мягкий 0% — 30 г;

какао — 8 г;

подсластитель — по вкусу.

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты до однородной массы. Вылейте тесто в высокую узкую форму. Готовьте в микроволновке 5 минут (время зависит от мощности). Либо выпекайте в духовке при 180 °C 15–20 минут. Дайте кексу немного остыть перед подачей.

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