Готовлю кекс только так: кладу секретный ингредиент — вкус обалденный!

Шоколадно-апельсиновый кекс — это идеальный десерт для тех, кто любит сладкое, но следит за питанием. Свежая цедра и сок апельсина придают кексу яркий вкус и аромат, а какао делает его особенно шоколадным. Такой кекс готовится быстро и просто — в микроволновке или духовке.
Ингредиенты:
- яйцо — 1 шт.;
- кефир 1% — 60 мл;
- мука рисовая цельнозерновая — 20 г;
- разрыхлитель — 2 г;
- цедра апельсина — 3 г;
- сок апельсиновый — 15 мл;
- творог мягкий 0% — 30 г;
- какао — 8 г;
- подсластитель — по вкусу.
Приготовление:
- Смешайте все ингредиенты до однородной массы.
- Вылейте тесто в высокую узкую форму.
- Готовьте в микроволновке 5 минут (время зависит от мощности).
- Либо выпекайте в духовке при 180 °C 15–20 минут.
- Дайте кексу немного остыть перед подачей.
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