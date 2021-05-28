«Гость из Нарнии» неожиданно вышел из шкафа на заседании с Аксёновым

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Алёна Вавулина NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, но сам уровень заболеваемости остаётся достаточно высоким. Об этом мэр столицы Сергей Собянин завил в эфире телеканала «Россия 1».

Я должен сказать, что она (ситуация. — NEWS.ru) стабилизировалась, у нас уже нет такого недельного роста, — отметил градоначальник. Собянин рассказал, что на прошлой неделе в столице снизились показатели по...