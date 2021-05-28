«Гость из Нарнии» неожиданно вышел из шкафа на заседании с Аксёновым

Во время видеосовещания с главой Крыма Сергеем Аксёновым произошёл необычный инцидент — на заднем плане из дверей «шкафа» вышел неизвестный мужчина. Его уже окрестили в Сети «гостем из Нарнии». Позже пресс-служба Министерства транспорта республики в разговоре с РИА Новости объяснила случившееся.
В ходе совещания Аксёнов вёл беседу с тремя чиновниками о ходе реализации инфраструктурных проектов в республике. Внезапно из-за отодвигающейся двери появился мужчина. Пользователи Сети решили, что он в прямом смысле «вышел из шкафа», однако, как позднее оказалось, дверь вела ещё в один кабинет, пишет РИА Новости.
Это не шкаф-купе, а дверь в соседний рабочий кабинет, — объяснили в пресс-службе Министерства транспорта республики.
Впрочем, неожиданность не помешала рабочему совещанию.
Необычные инциденты во время официальных мероприятий случаются не только в России, но и за рубежом. Так, ранее жуткий скрип прервал выступление представителя администрации Джо Байдена в Белом доме. Джен Псаки отвечала на вопросы журналистов, когда звук, похожий на скрип ржавой двери, заглушил её слова. Впрочем, она призвала не пугаться и заявила, что это «дух Авраама Линкольна бродит по коридорам Белого дома».