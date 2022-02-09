Госдума займётся доработкой законодательства о бродячих животных

До конца дня в Государственной думе пройдёт совещание с председателем Вячеславом Володиным по составу и повестке работы рабочей группы по доработке норм законодательства о бездомных собаках. Как отметил первый заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, которого цитирует портал «Дума ТВ», основными направлениями работы станут поддержка волонтёрских инициатив, запрет самовыгула животных и ответственность для чиновников за нерегулирование численности безнадзорных животных.

Бурматов отметил , что депутаты обработали 38 569 поступивших в парламент предложений по поправкам в федеральный закон об ответственном обращении с животными. В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган сообщил, что вопросу бродячих собак посвящена треть всех вопросов избирателей в регионах.

Мы видим, что волонтёрские организации гораздо эффективнее в регулировании численности безнадзорных животных, чем органы власти. Это надо признать, это факт. И задача заключается в том, чтобы их поддержать, — заявил Бурматов.

По его словам, в Госдуме прорабатывают вопрос введения штрафов для граждан за выброшенных животных и за самовыгул домашних питомцев, а также вопрос дополнительных полномочий регионов по реализации программ стерилизации животных, поддержки волонтёров и введения запрета самовыгула.

У нас 30% нападений, по статистике, — это владельческие животные, <...> и ни одна служба отлова не поймает, потому что он просто их запустит домой, а они становятся участниками нападений, — подчеркнул парламентарий.

Он также отметил, что в Госдуме не планируют расширение полномочий полиции в решении вопроса бродячих собак. По словам Бурматова, у правоохранителей не может быть таких полномочий, а само умерщвление животных запрещено федеральным законом.

Ранее Бурматов заявил, что регионы саботируют принятие документов, устанавливающих единые критерии немотивированной агрессии бродячих животных, которых нельзя возвращать на улицы после стерилизации. По его словам, эти критерии разнятся для каждой климатической зоны России, а поведение бездомных собак зависит от наличия кормовой базы и стайного инстинкта, помогающего им выживать. Агрессивных же собак нельзя выпускать из приютов вовсе.