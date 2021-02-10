Госдума возобновила приём граждан

https://static.news.ru/photo/d4bf7a46-6bac-11eb-b87b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Граждане России снова могут попасть на приём к депутатам Государственной думы. Встречи с парламентариями будут проходить в онлайн-режиме.

Весной 2020 года из-за распространения COVID-19 Госдума изменила режим работы и ввела ряд ограничений, в частности, были отменены экскурсии и приём граждан, ограничен доступ журналистов в здание нижней палаты парламента, закрыты столовые и буфеты.

Пресс-служба Госдумы 10 февраля сообщила, что приём граждан возобновляется, он будет проходить по предварительной записи. Договориться о встрече можно будет в течение первой и второй недель каждого месяца с понедельника по пятницу, исключая праздничные дни. Каждая парламентская фракция осуществляет запись на приём в отдельном порядке.

Заммэра Москвы Владимир Ефимов ранее заявил, что в ближайшие месяцы в столице снимут все коронавирусные ограничения, передавал NEWS.ru. Городские власти полагают, что скоро Москва вернётся к нормальной жизни, так как число выявляемых случаев COVID-19 неуклонно снижается. Столичный мэр Сергей Собянин отметил, что возвращения к прежним показателям заболеваемости после новогодних праздников не случилось, хотя такие опасения существовали. При этом он подчеркнул, что преждевременно говорить о снятии ограничений для пожилых людей и об отмене запрета на проведение массовых мероприятий в Москве.