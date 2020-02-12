Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, который предусматривает упрощённый порядок въезда граждан других стран в РФ по электронным визам через автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).
Документ разработан правительством РФ, которое и будет определять перечень указанных пунктов пропуска. По мнению авторов, нововведение будет способствовать привлечению в регион иностранных туристов, созданию и развитию соответствующей инфраструктуры, а также повышению инвестиционной привлекательности Дальнего Востока.
Действие закона не распространяется на железнодорожные и морские пункты пропуска. Разработчики пояснили, что в первых технически невозможно организовать проверку электронных виз, а вторые не востребованы иностранцами,
Ранее NEWS.ru писал, что режим электронной визы был введён на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В силу он вступил с 1 октября 2019 года. Срок её действия составляет 30 дней, но обладатель визы может находиться в стране не более восьми суток.
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