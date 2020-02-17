https://static.news.ru/photo/3530b8c2-515f-11ea-9113-fa163e074e61_660.jpg Михаил Горбачёв Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв сообщил, что день начала Великой Отечественной войны и день, когда отец уходил на фронт, запомнились ему на всю жизнь. Будущему генсеку ЦК КПСС в год начала войны было 10 лет, его семья жила на Ставрополье, в селе Привольное.

Это сообщение застало нас на природе. Увидели — скачет всадник. Подъехал к нам и кричит: война, война, немцы напали. Все замерли. Велели всем в 12 часов быть в центре села у репродуктора: будет выступать Молотов, — рассказал РИА Новости Горбачёв.

По его воспоминаниям, все, кто был занят на уборке хлеба, должны были сначала закончить этот процесс и только потом идти на фронт, поэтому отца Горбачёва призвали позднее.

Отец вручил мне большую алюминиевую кружку мороженого и подарил балалайку. Я вырезал на балалайке дату: 3 августа 1941 года. Она была со мной всю войну, затёрлась потом, в переездах, — рассказал экс-президент СССР.

Отец Горбачёва — Сергей Андреевич — во время войны командовал отделением сапёров, был участником многих сражений, награждён медалью «За отвагу» и двумя орденами Красной Звезды.

Как писал NEWS.ru, ранее Горбачёв назвал поразительными слова украинского лидера Владимира Зеленского, заявившего о вине Советского Союза в развязывании Второй мировой войны. По его словам, политики и историки, которые такое говорят, оскорбляют память тех, кто отдал жизнь ради победы над фашизмом. По мнению Горбачёва, особенно странным выглядит то, что слова эти звучат в канун 75-летия Победы.