https://static.news.ru/photo/7bbc43a0-48e6-11ea-9599-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/Global Look Press

Разработчики корпорации создали обновления к своему приложению Google Карты. У сервиса теперь новый логотип и ряд функций, ранее в нём не использовавшихся.

Карты были обновлены по случаю юбилея популярного приложения, которому исполнилось уже 15 лет, пишет The Verge. Теперь вместо привычной схемы пересечения улиц на логотипе Google появилась разноцветная булавка. Она, как считают разработчики, отображает эволюцию приложения от простого инструмента для поиска маршрутов до сервиса, который помогает исследовать мир.

Что касается новых функций, то их добавили целых пять:

Во вкладке «Что рядом?» можно найти информацию о ресторанах, достопримечательностях, магазинах и многих других полезных местах поблизости.

Во вкладку «Регулярно» можно добавить самые частые маршруты, а сервис каждый раз сам будет находить самый быстрый способ попасть в нужное место.

Вкладка «Сохранено» позволяет пользователям не только составить список любимых мест, но и делиться отзывами и рекомендациями.

Во вкладке «Добавить» пользователи смогут добавлять в сервис места, снимки, отзывы и другие недостающие сведения.

Вкладка «Новости», — это сборник рекомендаций от экспертов Google Карт о том, куда сходить. Их можно сохранять и делиться с друзьями.

Важным дополнением стала более подробная информация об общественном транспорте. С марта 2020 года сервис начнёт сообщать о температуре внутри, чтобы пользователь мог выбрать более комфортный транспорт для себя.

Google теперь умеет сообщать о доступности транспорта для граждан с ограниченными возможностями, а также расскажет о его безопасности. Например, установлены ли в салоне камеры.

Как писал NEWS.ru, ранее Google подала заявку в Ведомство по патентам и товарным знакам США на регистрацию нового товарного знака. Он получит название Pigweed, а в качестве категории значится «программное обеспечение для работы с компьютером».