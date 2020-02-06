Разработчики корпорации создали обновления к своему приложению Google Карты. У сервиса теперь новый логотип и ряд функций, ранее в нём не использовавшихся.
Карты были обновлены по случаю юбилея популярного приложения, которому исполнилось уже 15 лет,
Что касается новых функций, то их добавили целых пять:
- Во вкладке «Что рядом?» можно найти информацию о ресторанах, достопримечательностях, магазинах и многих других полезных местах поблизости.
- Во вкладку «Регулярно» можно добавить самые частые маршруты, а сервис каждый раз сам будет находить самый быстрый способ попасть в нужное место.
- Вкладка «Сохранено» позволяет пользователям не только составить список любимых мест, но и делиться отзывами и рекомендациями.
- Во вкладке «Добавить» пользователи смогут добавлять в сервис места, снимки, отзывы и другие недостающие сведения.
- Вкладка «Новости», — это сборник рекомендаций от экспертов Google Карт о том, куда сходить. Их можно сохранять и делиться с друзьями.
Важным дополнением стала более подробная информация об общественном транспорте. С марта 2020 года сервис начнёт сообщать о температуре внутри, чтобы пользователь мог выбрать более комфортный транспорт для себя.
Google теперь умеет сообщать о доступности транспорта для граждан с ограниченными возможностями, а также расскажет о его безопасности. Например, установлены ли в салоне камеры.
Как писал NEWS.ru, ранее Google подала заявку в Ведомство по патентам и товарным знакам США на регистрацию нового товарного знака. Он получит название Pigweed, а в качестве категории значится «программное обеспечение для работы с компьютером».
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