Google начнёт публиковать отчёт о передвижениях своих пользователей

Компания Google в рамках борьбы с коронавирусом будет публиковать отчёт о передвижениях пользователей по всему миру.
Об этом сообщается на сайте корпорации. Отчёты, по мнению руководства Google, помогут правительствам стран оценить эффективность принятых мер по дистанцированию граждан друг от друга,
Мы надеемся, что этот отчет поможет с решениями, связанными с управлением пандемией, — говорится в сообщении.
Компания будет сообщать о передвижениях людей в 131 стране. Кроме того, Google будет размещать данные о тенденциях во времени и географии перемещений.
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