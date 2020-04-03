Google начнёт публиковать отчёт о передвижениях своих пользователей

https://static.news.ru/photo/46c2e524-75ae-11ea-95c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Google в рамках борьбы с коронавирусом будет публиковать отчёт о передвижениях пользователей по всему миру.

Об этом сообщается на сайте корпорации. Отчёты, по мнению руководства Google, помогут правительствам стран оценить эффективность принятых мер по дистанцированию граждан друг от друга, передаёт РИА Новости.

Мы надеемся, что этот отчет поможет с решениями, связанными с управлением пандемией, — говорится в сообщении.

Компания будет сообщать о передвижениях людей в 131 стране. Кроме того, Google будет размещать данные о тенденциях во времени и географии перемещений.