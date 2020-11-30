Голикова: в детсадах РФ появятся 54 тысячи новых мест до конца года

https://static.news.ru/photo/54ceedfa-3306-11eb-9536-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Свыше 28 тысяч новых мест в детских садах появились с начала года в РФ, ещё 26 тысяч должны создать до конца 2020 года, рассказала 30 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

В целях увеличения доступности дошкольного образования, несмотря на пандемию, в рамках национального проекта в текущем году введено в эксплуатацию 219 объектов дошкольного образования более чем на 28 тыс. мест. До конца текущего года планируется ввести ещё 176 объектов <...> [более чем на] 26 тыс. мест, — цитирует чиновнику ТАСС.

Она добавила, что свыше 27 млн детей в РФ получили господдержку в 2020 году. На данные цели власти дополнительно выделили более 581 млрд рублей.

Государственная дума не намерена фиксировать дистанционное образование в качестве одного из стандартов обучения. Это — исключительно вынужденная и временная мера, сообщил глава думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов. В своём Telegram-канале депутат отметил, что получает много вопросов о такой форме образования. При этом у людей «много опасений и даже конспирологических версий о том, что дистант теперь навсегда» и что власти хотят сделать его основной формой обучения.

Законопроект, который регламентирует дистанционное образование в России, нижняя палата парламента планирует рассмотреть в первом чтении до Нового года.

Ранее, как писал NEWS.ru, член думского комитета по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев заявил, что дистанционное образование приведёт не только к падению уровня знаний у школьников, но и нанесёт серьёзный урон их здоровью, сделает их горбатыми и «подслеповатыми».