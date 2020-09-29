Голикова: тяжёлая форма коронавируса диагностируется у 2,7% заболевших

https://static.news.ru/photo/24cbeff2-0257-11eb-9797-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Правительство России/vk.com

Тяжёлая форма коронавирусной инфекции фиксируется примерно у 2,7% заболевших. Этот показатель практически не меняется. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Тяжёлые формы составляют 2,6-2,7%, чуть возросли лёгкие формы течения заболевания (на 1,2%) и средне-тяжёлые формы (на 0,7%), — заявила вице-премьер во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Голикова рассказала, что изучение распространения коронавируса с сентября проводится в 10 субъектах РФ и в пилотных регионах. Она пояснила, что речь идёт об организованных школьных и студенческих коллективах.

За последние три недели мы увидели, что наибольшая доля положительных находок у нас приходится на студенческие коллективы, это порядка 2,7-2,9%, — рассказала вице-премьер, сообщает ТАСС.

По её словам, среди школьников число положительных тестов на коронавирус равняется 1,3%.

Вице-премьер также сообщила, что суточный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа вырос в 1,7 раза с 3,1 до 5,5 раза на 100 тысяч населения.

За прошедшие 24 часа число заболевших в России увеличилось до 1 167 805 человек. За всё время пандемии умерли 20 545 россиян (+160 за сутки), излечились — 952 399 пациентов (+6479 за сутки).

NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин намерен сделать прививку от коронавирусной инфекции. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что прививка от COVID-19 позволит снизить уровень мер, принимаемых для эпидемиологической защиты российского лидера.