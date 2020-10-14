Голикова рассказала о своём самочувствии после вакцинации

https://static.news.ru/photo/e6c9a732-0e34-11eb-b71c-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер России Татьяна Голикова привилась вакциной, разработанной центром «Вектор». Сейчас она чувствует себя хорошо.

Как сообщают «Известия», о своём состоянии Голикова сообщила на совещании с участием президента страны Владимира Путина и членов правительства. Российский лидер напомнил о том, что она привилась, а вице-премьер, в свою очередь, рассказала, что процедура не вызвала никаких осложнений, в том числе повышения температуры тела.

Как писал NEWS.ru, опрос, проведённый партией «Единая Россия», показал, что подавляющее большинство граждан РФ — 93% — считают, что вакцинация от COVID-19 в стране должна быть добровольной. При этом 73% россиян не согласны на прививку, а 4% сказали, что она им не нужна, так как они уже переболели коронавирусом. 93% уверены, что никто не имеет права заставлять их делать прививку, если они этого не хотят, 7% полагают, что вакцинация должна быть принудительной, писал NEWS.ru.