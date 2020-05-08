Голикова поручила обеспечить бездомных жильём на период пандемии

https://static.news.ru/photo/c5474dd0-9120-11ea-b2d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бездомных россиян на период эпидемии коронавируса разместят в социальных приютах. Правда, сделают это только в городах-миллионниках.

Соответствующее поручение главы регионов получили от замглавы правительства Татьяны Голиковой по итогам заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве. Губернаторам рекомендовано в кратчайшие сроки проработать вопрос о создании койко-мест во всех городах с населением более миллиона человек, передаёт ТАСС.

Кроме того, Минтруду, Минздраву, МВД и Роспотребнадзору поручено рассмотреть возможность проживания бездомных в государственных центрах социального обслуживания. Предполагается, что для них будут предоставлены средства личной гигиены и дезинфицирующие средства.

Помощь бездомные должны получить независимо от наличия у них документов.

Ранее, как писал NEWS.ru, о необходимости поддержать в период пандемии социально незащищённые группы населения, в том числе и бездомных, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.