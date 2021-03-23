Голикова отреагировала на заявления о неэффективности «ЭпиВакКороны»

https://static.news.ru/photo/c451073a-8bd0-11eb-9426-96000091f725_660.jpg Татьяна Голикова Фото: gov/vk.com

Сообщения о низкой эффективности вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» не соответствуют действительности, заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

По её словам, исследования препарата не провалились, а такая информация могла возникнуть из-за недостатка публикаций по медикаменту.

Нет, такого нет. Наверное, просто недостаточно публикаций по этому поводу. Но я очень ожидаю, что скоро эти публикации появятся и эти мифы по поводу того, что она неэффективна, будут развенчаны, — сказала она.

По её словам, «ЭпиВакКорона» сделана по новой технологии. Голикова назвала её «синтетической вакциной».

Она (технология производства вакцины. — NEWS.ru), может быть, не имеет ещё такого распространения, и поэтому о ней так, может быть, осторожно говорят, — сказала она в интервью государственному телеканалу RT.

Как писал NEWS.ru, в октябре 2020 года в РФ была зарегистрирована вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Вскоре люди, которые добровольно вызвались быть привитыми этим средством, объединились в группу в Telegram. Её участники пытались понять, были ли они привиты плацебо и насколько новая вакцина вообще эффективна. Со временем доля отрицательных результатов на антитела после вакцинации стремительно выросла, притом что участники эксперимента не получали ответы на интересующие их вопросы от Роспотребнадзора и «Вектора». Добровольцы решили проверить эффективность вакцины сами при помощи математиков, биологов и независимых лабораторий. 22 марта сбор и анализ данных проверки был завершён.

Один из руководителей группы Андрей Криницкий рассказал, что их исследование говорит о неэффективности «ЭпиВакКороны».