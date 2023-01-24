«Гнусный людишка»: боец ММА проклял шведского радикала за сжигание Корана

Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов назвал оскорблением чувств мусульман и провокацией акцию с сожжением Корана в Стокгольме. На своей странице в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) он также написал, что проклинает политика, который сжег священную книгу.

Провокация ли это? Да, провокация! Спровоцирован ли я? Да, спровоцирован, теперь этот шайтан будет в моих молитвах, окутанных проклятием. Нанес ли он ущерб слову Аллаха? Нет, не нанес. Он нанес ущерб самому себе. <...> Этот мелкий гнусный людишка (шайтан) всего лишь еще сильнее разжег свое место в аду, — написал Исмаилов.

Ранее активисты сожгли Коран прямо перед турецким посольством в Стокгольме. Акция была согласована с местными властями. Шведский радикал Расмус Палудан заявил, что хочет таким образом показать полную свободу слова и демократию.

В ответ на это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Стокгольм не получит поддержки от Анкары по ратификации документа о вступлении в НАТО. Он отметил, что подобные провокации свидетельствуют о поддержке шведским правительством Рабочей партии Курдистана, которая признана в Турции террористической.

Министр иностранных дел Кувейта Салем Абдалла аль-Джабера ас-Сабаха осудил акцию в Швеции. По его мнению, сожжение священной книги может вызвать «чувства негодования у мусульман всего мира» и стать для них «опасной провокацией».