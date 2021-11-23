Главврачи пригласили Зюганова, Лозу и Шукшину в морги «красных зон»

55-летний житель Австрии умер после посещения специальной вечеринки, организованной для заражения коронавирусом. Мужчина захотел заразиться для получения «зелёного пропуска», необходимого для посещения мест досуга и трудоустройства. Об этом пишет издание LADBible.

Вечерника для желающих заразиться коронавирусом была организована в Южном Тироле. Вместе с умершим австрийцем были госпитализированы ещё три человека, в числе которых маленький ребёнок. Им удалось выжить. Сообщается, что ковид-вечеринки...