Главврачи пригласили Зюганова, Лозу и Шукшину в морги «красных зон»
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
08:31, 24 ноября 2021
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Главврачи 11 больниц России предложили противникам вакцинации лично посетить ковидные отделения. В открытом письме они пригласили антиваксеров своими глазами увидеть морги и «красные» зоны. Обращение адресовано как к простым гражданам, так и к публичным личностям, в том числе лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, актрисе Марии Шукшиной и певцу Юрию Лозе, передаёт ТАСС.
Мы сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь, чем. Однако учитывая, сколько людей вас слушают, мы найдём время, чтобы провести вас по «красным зонам», реанимациям и патологоанатомическим отделениям больниц. Может быть, после этого вы измените свою позицию и меньше людей будет умирать, — говорится в письме.
Письмо подписали главврачи московских больниц № 40, № 52, № 15 и № 67 Денис Проценко, Марьяна Лысенко, Валерий Вечорко и Андрей Шкода, главврач Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Среди тех, кому адресовано письмо, также упоминается лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, вице-спикера Госдумы Пётр Толстой, политолог Сергей Кургинян, певица Наталья Ветлицкая, телеведущий Оскар Кучера и музыкант Константин Кинчев.
Ранее главный врач московской больницы № 51 и телеведущий Александр Мясников признался, что Россия проиграла антипрививочникам кампанию по вакцинации населения. Он назвал противников прививок «сумасшедшими тётками», которым не нужны аргументы для доказательства своей позиции.