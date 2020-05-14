Главврач Коммунарки объяснил низкий уровень смертности от COVID-19 в РФ

https://static.news.ru/photo/a3a63ba4-9612-11ea-b1d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный врач 40-й столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что сценарий развития эпидемии коронавируса в Италии позволил РФ подготовиться к предстоящей борьбе с новым заболеванием.

Спасибо Италии — она показала всю угрозу нам, — отметил политик в эфире RT.

По его словам, многие не верят в статистику смертности, которую предоставляют оперштабы. Но Россия действительно успела подготовиться к вирусу. Однако пока рано делать окончательные выводы о развитии эпидемии в стране.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что проверить человека на коронавирус без подтверждения ведомства в России могут семь лабораторий.