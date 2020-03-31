https://static.news.ru/photo/7e78a77e-7356-11ea-8a3b-fa163e074e61_660.jpg Денис Проценко Фото: Denis Protsenko/facebook.com

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил положительный результат своего теста на наличие коронавируса.

Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо, — написал он в Facebook.

Проценко также отметил, что он находится в полной изоляции в своём кабинете и работает дистанционно.

25 марта Проценко встретил президента России Владимира Путина, который спонтанно посетил больных COVID-19 в Коммунарке. Глава государства оделся в защитный костюм и пообщался с медперсоналом и пациентами учреждения.

31 марта появилась информация о том, что сам врач оказался инфицированным.

Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин регулярно проводит тесты на наличие коронавируса и у него всё нормально, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.