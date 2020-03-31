Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил положительный результат своего теста на наличие коронавируса.
Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо, — написал он в Facebook.
Проценко также отметил, что он находится в полной изоляции в своём кабинете и работает дистанционно.
25 марта Проценко встретил президента России Владимира Путина, который спонтанно посетил больных COVID-19 в Коммунарке. Глава государства
31 марта появилась информация о том, что сам врач оказался инфицированным.
Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин регулярно проводит тесты на наличие коронавируса и у него всё нормально, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен