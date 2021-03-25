Глава Роспотребнадзора: России удалось избежать риска «микса инфекций»

Россия избежала риска «микса инфекций» гриппа и коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Мы предполагали, что могут быть риски микса инфекций COVID и гриппа <...>, мы избежали этого риска, — сказала она во время расширенной коллегии Роспотребнадзора.
По её словам, во многом этому способствовала массовая вакцинация, от гриппа привито около 60% россиян.
Попова добавила, что Россия прошла весь осенний сезон и перенесла рост заболеваемости без строгих ограничений в целом по стране и в регионах,
Как писал NEWS.ru, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что мониторинг ситуации с коронавирусом позволяет утверждать, что в России отсутствует массовое распространение британского и южноафриканского штаммов. Вице-премьер также подчеркнула, что в стране «тем более нет» и других штаммов, которые в настоящее время выявляются в мире.