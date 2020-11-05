Глава Минздрава Омской области попросила людей перестать искать виноватых

https://static.news.ru/photo/55d731ec-1f3f-11eb-9f66-fa163e074e61_660.jpg Ирина Солдатова Фото: soldatova_doc/instagam.com

Руководитель Минздрава Омской области Ирина Солдатова обратилась к жителям региона. Она призвала их помогать медикам и «перестать искать виноватых и устраивать провокации».

Накануне депутат городского совета и главный врач медсанчасти № 4 столицы региона Юрий Филатов во время встречи губернатора субъекта с главврачами рассказал, что медикам, работающим с больными с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), мешают панические настроения в обществе, пишет РИА Новости.

Давайте перестанем искать виноватых, ругать врачей, говорить, что всё только плохо, подливать масла в огонь и устраивать провокации! Как дальше будут развиваться события, зависит только от нас! Давайте слышать друг друга, быть терпеливыми, с пониманием относиться к сложившейся ситуации и беречь близких, — написала Солдатова на своей странице в социальной сети Instagram.

27 октября омские врачи были вынуждены целый день возить пациентов с поражением лёгких по городу от одной больницы к другой, где их отказывались принять. В результате в знак протеста скорые привезли их к зданию местного Минздрава. После того как подъехали полиция и журналисты, для больных смогли найти места.

Как писал NEWS.ru, после скандала губернатор сменил заместителя министра здравоохранения региона. Вместо Анастасии Маловой был назначен Александр Ахрамович. В правительстве региона не уточнили, будет ли уволена прежний замминистра.