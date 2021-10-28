Глава Коми заявил об «огромных проблемах» с кислородом в больницах

Глава Коми Владимир Уйба заявил, что региональные власти испытывают «огромные проблемы» с обеспечением кислородом COVID-стационаров. Он отметил, что это «большущая проблема». Его слова приводит РИА Новости.

Мы сегодня, по сути, уже собираем с мира по нитке для того, чтобы обеспечить Эжвинскую больницу кислородом, потому что кислород должен прийти из Кирова только в восемь часов вечера, — рассказал Уйба.

Он отметил, что Минпромторг РФ уже уведомлён о сложившейся в республике ситуации с кислородом. Также глава региона намерен поднять этот вопрос на совещании под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой. Оно пройдёт 29 октября.

Ранее депутат Госдумы, зампредседателя парламентского комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина в разговоре с NEWS.ru сообщила, что властям Орловской области, где, по словам губернатора региона Андрея Клычкова, закончились больничные койки для COVID-пациентов, нужно обращаться за помощью к Минобороны и МЧС за мобильными госпиталями.