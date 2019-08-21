Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества семьи Кирилла Черкалина, бывшего экс-начальника отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России.
Сумма иска составляет 6,3 миллиарда рублей.
На часть денежных средств, полученных из непредусмотренных законом источников, Черкалин приобретал имущество, которое регистрировал на своих родственников и близких, — передаёт пресс-служба Генпрокуратуры.
Как писал ранее News.ru, Черкалин был задержан 25 апреля. Его обвиняют по статье уголовного кодекса РФ о получении взятки в особо крупном размере.