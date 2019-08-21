Фото: Сергей Булкин/News.ru

Специалисты начали разбирать самолёт А321, который совершил аварийную посадку в кукурузном поле в Московской области. Процесс демонтажа сняли на видео при помощи квадрокоптера.

Внутри лайнера специалисты уже демонтировали все ряды кресел. Снаружи заметить повреждения А321 можно не сразу, издалека кажется, что борт цел. Однако при близкой съемке видны дефекты крыльев и двигателей, сообщает...