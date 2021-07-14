Генерал ФСБ оценил идею татуировок с QR-кодами

Генерал-лейтенант ФСБ в отставке Александр Михайлов прокомментировал для NEWS.ru идею наносить временные татуировки с кодами о вакцинации. Её предложил сервис доставки еды Delivery Club.

Во-первых, это креативно. Во-вторых, совершенно не затратно. В-третьих, это временно, как мы понимаем. В-четвёртых, не надо с собой носить никаких документов. Если действительно QR-код в таком варианте устроит тех людей, которые за ним должны следить, то почему нет. Ну прикольно, прикольно, — сказал Михайлов.

Он добавил, что каждый сам выбирает, что делать с телом, а тут ещё и возможность использовать его функционально. Смысла сделать такую татуировку постоянной генерал-лейтенант не видит. Это нелепо, потому что очередная прививка будет требовать новый QR-код.

Также он высказался о безопасности подобных мер.

Иногда изумляюсь, когда говорят, что нас метят с помощью уколов, вживляют какие-то чипы... Что за бред? Если хоть кто-то придумал бы жидкий чип, то он бы получил три Нобелевских премии. Поэтому я в этом очень глубоко сомневаюсь, — пояснил Михайлов.

Ранее Александр Михайлов раскритиковал предложение ужесточить правила оборота оружия в России. По его мнению, это не поможет защитить людей, так как проблема насилия заключается в состоянии общества.