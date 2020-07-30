Россияне стали меньше верить в гей-пропаганду против духовных скреп

https://static.news.ru/photo/a31669fa-d25a-11ea-8132-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Fokin/Global Look Press

Россияне стали меньше верить в существование спланированной пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Согласно конспирологическим теориям, её намеренно внедряют в обществе, чтобы подорвать традиционные духовные ценности.

О том, что граждане всё реже верят в достоверность такого утверждения, свидетельствуют результаты опроса, который провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Социологи выяснили , насколько жители страны склонны доверять теориям заговора и распространённым псевдонаучным мифам.

Получив результаты исследования, специалисты сопоставили их с данными аналогичных опросов 2018 года.

Оказалось, что в существование некой скоординированной группы лиц, которые с помощью пропаганды гей-пропаганды стремятся разрушить духовные скрепы россиян, по-прежнему верят больше половины граждан, однако их сейчас 54% против 63% двумя годами ранее.

При этом с противоположным тезисом о том, что подобной пропаганды в стране не существует, а борцы за права представителей сексуальных меньшинств не преследуют разрушительных целей, теперь склонны согласиться 30% опрошенных, в то время как раньше их было 24%.

Социологи также отметили, что в существование пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений большей частью верят пенсионеры, тогда как молодёжь считает проблему надуманной. 64% граждан старше 60 лет убеждены, что духовные ценности россиян нужно спасать, так как они находятся под угрозой со стороны группы гей-пропагандистов. Примерно такое же количество людей — 63% — в возрасте от 18 до 24 лет придерживаются полностью противоположного мнения.

Что касается других распространённых утверждений, то 60% респондентов верят в существование группы лиц, которая стремится переписать российскую историю и преуменьшить величие России, 66% считают генно-модифицированные продукты опасными для здоровья, 72% назвали прививки эффективным средством профилактики болезней, а 78% считают ВИЧ опасным заболеванием, которое представляет риск для жизни.

Кроме того, 94% не верят в теорию плоской Земли и считают неопровержимыми доказательства того, что она круглая, 48% уверены, что инопланетян не существует, а 49% назвали высадку американских астронавтов на Луну в 1969 году фальсификацией правительства США.

В целом, как следует из результатов опроса, россияне за два года стали меньше доверять теориям заговора и конспирологическим мифам, всё больше доверяя фактам и документальным свидетельствам.

Опрос проходил по телефону в начале июля, в нём приняли участие 1,6 тысячи граждан старше 18 лет. Максимальный размер погрешности не превышает 2,5%.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин рассказал об отношении к ЛГБТ в России. По его словам, в стране нет ограничения в правах для сексуальных меньшинств.