Путин опроверг факт дискриминации ЛГБТ в России

https://static.news.ru/photo/d17baf9c-bd35-11ea-9d78-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Президент Владимир Путин рассказал об отношении к ЛГБТ в России. По его словам, в России нет ограничения в правах для сексуальных меньшинств.

Он отметил, что на территории страны также нет дискриминации по религиозным, расовым и национальным признакам.

В России не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности, по религиозным признакам, никогда такого в России не было и не будет никогда, — подчеркнул политик.

Позиция российской власти заключается в необходимости оградить детей от пропаганды, чтобы позволить ребёнку вырасти и самостоятельно принять решение.

Навязывать просто ничего не надо — вот мы против чего, — добавил он.

До этого член Совета Федерации Алексей Пушков обратил внимание на появление флага ЛГБТ на здании посольства США в Москве. Путин ответил, что сотрудники диппредставительства «кое-что показали по поводу того, кто там работает». Он отметил, что в России нет ограничений прав, которые были бы связаны с сексуальной ориентацией, расовыми или религиозными признаками, а также национальностью.

Флаг сексуальных меньшинств появился на здании посольства утром 25 июня. Однако спустя несколько часов его сняли. В России действует закон о запрете гей-пропаганды среди детей, который Путин подписал ещё в 2013 году.