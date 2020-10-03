Фургала и Сафронова в СИЗО на следующей неделе может посетить офтальмолог

Врач-офтальмолог может посетить в СИЗО экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова на следующей неделе.
Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников. По его словам, во многих СМИ появились сообщения о том, что Фургал и Сафронов слепнут, и это действительно «к сожалению, большая проблема для следственных изоляторов».
По моей информации, офтальмолог может посетить Фургала и Сафронова в конце следующей недели, — рассказал он.
Правозащитник отметил, что члены ОНК планируют проверить качество освещения в камерах СИЗО, где находятся Фургал и Сафронов. Это станет возможным, как только разрешат их посещения,
Ранее NEWS.ru писал о том, что экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в причастности к убийствам, заявил, что у него в СИЗО «Лефортово» стремительно ухудшается зрение. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович, посетившая этот изолятор.
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