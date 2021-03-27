Фургал пожаловался на давление со стороны следователя

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, находящийся под арестом в московском СИЗО «Лефортово», обратился к правозащитникам с просьбой организовать ему встречу с журналистами.
Об этом рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович,
Каждый день в течение недели к нему приходит следователь и он знакомится с делом. По словам экс-губернатора, если он пытается во время этого переговорить со своим адвокатом, следователь прерывает его и делает замечание и запись в деле, что, дескать, Фургал не знакомится с делом, — сообщила Литвинович.
Фургал обвиняется в организации убийств дальневосточных предпринимателей в 2004–2005 годах. Его задержали 9 июля в Хабаровске сотрудники СК и ФСБ, в тот же день его привезли в Москву и допросили. Вину он не признаёт в полном объёме. В начале февраля экс-чиновнику предъявили обвинение в окончательной редакции.
Как писал NEWS.ru, Басманный суд Москвы продлил Фургалу срок содержания под стражей по ходатайству следствия. В СИЗО он пробудет до 8 июня.