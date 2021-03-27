Фургал пожаловался на давление со стороны следователя

https://static.news.ru/photo/fdfeb3fe-8ffb-11eb-a653-96000091f725_660.jpg Сергей Фургал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, находящийся под арестом в московском СИЗО «Лефортово», обратился к правозащитникам с просьбой организовать ему встречу с журналистами.

Об этом рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович, передаёт РИА Новости. По словам общественницы, Фургал жалуется на давление и угрозы со стороны следствия и хочет рассказать СМИ «о том ужасе, что с ним происходит».

Каждый день в течение недели к нему приходит следователь и он знакомится с делом. По словам экс-губернатора, если он пытается во время этого переговорить со своим адвокатом, следователь прерывает его и делает замечание и запись в деле, что, дескать, Фургал не знакомится с делом, — сообщила Литвинович.

Фургал обвиняется в организации убийств дальневосточных предпринимателей в 2004–2005 годах. Его задержали 9 июля в Хабаровске сотрудники СК и ФСБ, в тот же день его привезли в Москву и допросили. Вину он не признаёт в полном объёме. В начале февраля экс-чиновнику предъявили обвинение в окончательной редакции.

Как писал NEWS.ru, Басманный суд Москвы продлил Фургалу срок содержания под стражей по ходатайству следствия. В СИЗО он пробудет до 8 июня.