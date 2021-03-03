Суд продлил арест Сергею Фургалу

https://static.news.ru/photo/85d36d2c-7c35-11eb-a84d-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Басманного суда

Басманный суд продлил срок ареста экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Сергея Ивановича Фургала удовлетворено! Срок содержания Фургала под стражей продлён до 8 июня 2021 года. В удовлетворении ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения на иную, не связанную с содержанием под стражей, отказано, — сказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Фургал был арестован 10 июля 2020 года по обвинению в организации убийств. Его арест неоднократно продлевался.

Сергей Фургал обвиняется в организации убийств дальневосточных предпринимателей в 2004–2005 годах. Чиновника задержали 9 июля в Хабаровске сотрудники СК и ФСБ, в тот же день его привезли в Москву и допросили. Вину он не признаёт в полном объёме. В начале февраля экс-чиновнику предъявили обвинение в окончательной редакции.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Фургал с осени не получает корреспонденцию.