ФСБ отказалась приостанавливать следствие по делу тяжелобольного учёного

Федеральная служба безопасности РФ ответила отказом на просьбу адвокатов сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева и не стала приостанавливать следствие в отношении тяжелобольного 76-летнего учёного.
Как
Из-за тяжёлого лечения участие Кудрявцева в следственных действиях затруднительно. Подзащитный чувствует себя с переменным успехом, но он держится, духом не падает, — сообщил адвокат.
Смирнов добавил, что в настоящее время следствие проходит без прямого участия Кудрявцева и адвокатов.
Кудрявцева обвиняют в передаче секретных сведений по почте институту гидродинамики имени фон Кармана в Брюсселе, с которым ЦНИИмаш сотрудничал в рамках межправительственного соглашения Бельгии и России по программе FP7-SPACE. Силовики уверяют, что среди переданных данных была информация, касающаяся ракетных комплексов «Кинжал» и «Авангард». Учёного поместили под арест в июле 2018 года. В сентябре 2019 года ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде.
Адвокаты Кудрявцева заявляли, что к секретным сведениям учёный не имел доступа более 20 лет, а сама программа FP7-SPACE была утверждена на правительственном уровне и отчёты по ней публиковались в открытом доступе. Учёный отказался считать себя виновным. Во время пребывания в СИЗО у него диагностировали рак, также он страдает диабетом, сердечно-сосудистой недостаточностью и рядом других заболеваний.
Как ранее сообщал NEWS.ru, ученик Кудрявцева физик Роман Ковалёв, осуждённый на семь лет, не стал обжаловать приговор. Ковалёв и его наставник изначально проходили в качестве обвиняемых по одному делу о госизмене, но затем производства разделили.
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