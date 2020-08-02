ФСБ отказалась приостанавливать следствие по делу тяжелобольного учёного

https://static.news.ru/photo/7d60b2d4-d4a2-11ea-b64c-fa163e074e61_660.jpg Виктор Кудрявцев Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Федеральная служба безопасности РФ ответила отказом на просьбу адвокатов сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева и не стала приостанавливать следствие в отношении тяжелобольного 76-летнего учёного.

Как рассказал ТАСС один из юристов Евгений Смирнов, лечение болезней Кудрявцева серьёзно осложняет ход следственных действий.

Из-за тяжёлого лечения участие Кудрявцева в следственных действиях затруднительно. Подзащитный чувствует себя с переменным успехом, но он держится, духом не падает, — сообщил адвокат.

Смирнов добавил, что в настоящее время следствие проходит без прямого участия Кудрявцева и адвокатов.

Кудрявцева обвиняют в передаче секретных сведений по почте институту гидродинамики имени фон Кармана в Брюсселе, с которым ЦНИИмаш сотрудничал в рамках межправительственного соглашения Бельгии и России по программе FP7-SPACE. Силовики уверяют, что среди переданных данных была информация, касающаяся ракетных комплексов «Кинжал» и «Авангард». Учёного поместили под арест в июле 2018 года. В сентябре 2019 года ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

Адвокаты Кудрявцева заявляли, что к секретным сведениям учёный не имел доступа более 20 лет, а сама программа FP7-SPACE была утверждена на правительственном уровне и отчёты по ней публиковались в открытом доступе. Учёный отказался считать себя виновным. Во время пребывания в СИЗО у него диагностировали рак, также он страдает диабетом, сердечно-сосудистой недостаточностью и рядом других заболеваний.

Как ранее сообщал NEWS.ru, ученик Кудрявцева физик Роман Ковалёв, осуждённый на семь лет, не стал обжаловать приговор. Ковалёв и его наставник изначально проходили в качестве обвиняемых по одному делу о госизмене, но затем производства разделили.