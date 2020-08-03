ФСБ не связывает дело Сафронова с его журналисткой деятельностью

https://static.news.ru/photo/2055db10-d591-11ea-a4c3-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ не связывает дело советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова с его журналисткой деятельностью. Об этом Союзу журналистов России сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Инкриминируемое Сафронову И. И. преступное деяние не имеет отношения к его профессиональной журналистской деятельности, — говорится в сообщении ЦОС.

Иван Сафронов был задержан 7 июля в Москве. Он подозревается в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. За Сафронова поручились более 20 работников СМИ и общественных деятелей.

Как заявили в «Роскосмосе», задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками.

По данным СМИ, Сафронов неоднократно встречался с гражданином Чехии Ларишем, который является представителем CBAP и кадровым сотрудником спецслужб. Пиар-менеджер центра Игорь Суворов, в свою очередь, отметил, что CBAP никак не связан с российским экс-журналистом, а также никогда не готовил отчётов для правительства Чехии.

Также сообщалось, что Сафронов отказался заключать сделку со следствием. Ему предлагали признать вину и раскрыть источники информации, с которыми он работал. По словам следователя, в этом случае он мог получить не более двух третей от максимального наказания — не более 10 лет, писал NEWS.ru.