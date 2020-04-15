Федеральные телеканалы покажут пасхальную службу в прямом эфире

https://static.news.ru/photo/0409ffbc-7efd-11ea-9d7c-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Кирилл Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральные телеканалы будут показывать пасхальную службу, которая пройдёт в Храме Христа Спасителя, в прямом эфире.

Первый канал, «Россия 1» и НТВ начнут трансляцию в 23:30 мск. На полчаса раньше в эфир выйдет «Спас», на котором традиционно пройдёт многочасовой праздничный марафон. Об этом журналистам сообщил генеральный директор телеканала Борис Корчевников.

По его словам, зрители «Спаса» вместе со знаменитыми соотечественниками поздравляют друг друга и всю Россию с «главным днём в году». Корчевников отметил, что люди по всему миру молятся и наблюдают за таинством схождения Благодатного огня, они погружаются вместе с сотрудниками «Спаса» в смысл праздника и следят за хроникой пасхальных событий.

Нынешние потрясения, конечно, внесут коррективы в этот эфир, но незначительные, — карантин не позволит сделать нам телевизионное событие прежнего масштаба, но не сможет умалить масштаб самой Пасхи, — приводит слова Корчевникова ТАСС.

Также транслировать службу будет телеканал «Союз». Ряд сервисов, входящих в состав «Газпром медиа», обеспечат производство и передачу сигнала трансляций церковных богослужений из православных храмов Москвы и Санкт- Петербурга.

Как ранее писал NEWS.ru, богослужения в московских и подмосковных храмах Русской православной церкви с 13 по 19 апреля будут проходить без участия прихожан. Таковы требования санитарных властей столицы.