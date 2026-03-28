Эти пирожки из лаваша — идеальное решение для быстрого и сытного завтрака. Яйца, сыр и зелень в хрустящей оболочке покорят с первой пробы

Иногда самые простые ингредиенты творят кулинарные чудеса. Лаваш, яйца и сыр — трио, которое превращается в хрустящие пирожки с нежной начинкой, идеальные для завтрака или перекуса.

Что понадобится

Лаваш армянский — 2 шт., яйца — 6 шт., сыр твердый — 200 г, зелень укропа или петрушки — 1 пучок, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, масло растительное — 2 ст. л. для смазывания.

Как готовлю

Лаваш нарезаю на квадраты размером примерно 15х15 см. Яйца отвариваю вкрутую, очищаю и мелко рублю. Сыр натираю на крупной терке, зелень мелко шинкую.

В миске смешиваю яйца, сыр и зелень, добавляю соль и перец по вкусу. На каждый квадрат лаваша выкладываю порцию начинки, формирую конвертики или треугольники, плотно защипывая края.

Противень смазываю растительным маслом, выкладываю пирожки швом вниз. Отдельно взбиваю 1–2 яйца (по желанию, для более золотистой корочки) и смазываю ими поверхность пирожков.

Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке около 30 минут, до румяного хрустящего цвета. Подаю теплыми.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.