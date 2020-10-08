Ещё двух участниц Pussy Riot задержали в Москве

Силовики задержали двух участниц группы Pussy Riot Нику Никульшину и Марию Алёхину. Представители организации 7 октября провели акцию, повесив флаги ЛГБТ на здания государственных учреждений в столице.
К Никульшиной в ОВД «Мещанский» направляется её адвокат Сергей Тельнов, об этом он рассказал журналистам «Интерфакса». Алёхину задержали в дверях редакции телеканала «Дождь», которая находится на втором этаже офисного центра, сообщили журналисты канала.
7 октября силовики задержали участников группы Pussy Riot Василия Андрианова и Елизавету Дидерих. Как писал NEWS.ru, утром 7 октября участники Pussy Riot провели акцию против гомофобии и вывесили радужные флаги в Москве на зданиях Федеральной службы безопасности, администрации президента, Верховного суда, ОВД «Басманный» и Министерства культуры РФ. Они приурочили акцию ко дню рождения Путина, назвав флаги ЛГБТ символом «недостающих любви и свободы».