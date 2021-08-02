Эпидемиолог оценил эффективность вакцин от гриппа против COVID

Американские врачи утверждают, что прививка от гриппа снижает вероятность заражения коронавирусом, поскольку активизирует естественный иммунитет организма. Их гипотезу прокомментировал «Невским новостям» врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

Иммунитет, возникающий против инфекций из группы острых респираторных инфекций действует недолго. Поэтому была разработана вакцина, которая обеспечит иммунитетом на более длительный срок, — пояснил он.

Способна ли вакцина от коронавируса защитить от других инфекций из группы острых респираторных, можно установить только опытным путём, добавил врач.

Доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой инфекционных болезней Медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев, в свою очередь, отметил, что вакцина «Спутник V» теоретически может защитить от аденовируса, так как разработана на его основе. Однако это зависит от того, какие именно штаммы использовались при создании препарата.

«Спутник V» даёт главную защиту от COVID-19. Сейчас исследования сконцентрированы именно на коронавирусе. Возможно, в будущем её эффективность против других инфекций будет установлена и изучена.

Ранее сообщалось, что в сентябре начнутся клинические испытания ещё одной российской вакцины от коронавируса «Бетувакс-Ков-2». Препарат разработали специалисты компании «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ). В его основе находятся сферические частицы с поверхностным антигеном коронавируса.