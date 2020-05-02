Эпидемиолог объяснил «коварность» COVID-19

https://static.news.ru/photo/d642a646-8c7c-11ea-86b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Коварность» COVID-19 заключается в том, что у носителя вируса в течение двух недель может не проявиться никаких симптомов, заявил директор Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Всё это время инфицированный человек без признаков заболевания является потенциально опасным, и он может стать источником заражения для окружающих, — отметил эксперт.

По его словам, врачам особенно важно вовремя выявить носителя COVID-19 и изолировать его, сообщает РЕН ТВ.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились 3,3 млн человек по всему миру, более 238 тысяч скончались, более миллиона человек выздоровели. Больше всего умерших — в Италии (28,3 тысячи), Великобритании (27,5 тысячи), Франции (24,5 тысячи) Испании (24,5 тысячи). Наибольшее число заражённых зафиксировано в США — 1,1 млн человека, из них 65 тысяч скончались от COVID-19.

Как писал NEWS.ru ранее, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что реальное количество инфицированных коронавирусом в Москве составляет около 2% от общего количества жителей столицы. Он отметил, что это минимальное значение среди мировых городов, которые затронула пандемия коронавирусной инфекции.