Эпидемиолог допустил сезонность коронавируса при общем иммунитете на 80%
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
00:56, 26 сентября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что коронавирус может стать сезонным заболеванием при наличии коллективного иммунитета. Для этого иммунитет должен быть сформирован на уровне 80%, пишет ТАСС.
Можно выстроить абсолютно чёткий прогноз: при наличии коллективного иммунитета на уровне 80%, а он состоит из двух составляющих — поствакцинального и естественного, заболевание станет сезонным. Предварительные прогнозы, что достаточно будет 60%, к сожалению, в настоящий момент скорректированы во всём мире, — уверен специалист.
Что касается России, пока иммунитет к новой коронавирусной инфекции имеет только треть населения.
Эти сроки (достижения коллективного иммунитета) напрямую зависят от темпов вакцинации, а они обусловлены только нашей приверженностью вакцинации, сознательностью и активностью в этом вопросе. Сейчас у нас привиты около 40 млн, переболели 7,3 млн, но это всё равно треть населения. Поэтому коронавирусу ещё есть где развернуться, — считает медик.
Ранее кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что четвёртая волна коронавируса в России окажется затяжной и будет иметь несколько всплесков заболеваемости. Предстоящий сезон станет самым сложным в борьбе с инфекцией.