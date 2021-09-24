Эпидемиолог допустил сезонность коронавируса при общем иммунитете на 80%

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Кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что четвёртая волна коронавируса в России окажется затяжной и будет иметь несколько всплесков заболеваемости. Предстоящий сезон станет самым сложным в борьбе с инфекцией, пояснил врач в беседе с URA.RU.

Четвёртая волна будет затяжной, многовершинной, то есть будет несколько пиков. Я беру в целом этот период: осень-зима и первая половина весны. Там будут взлёты и падения, но уровень падения не...