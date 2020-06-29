Епархия проверит информацию о детском насилии в Среднеуральском монастыре

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Информация о насилии над детьми в Среднеуральском женском монастыре, распространённая рядом СМИ, будет изучена Екатеринбургской епархией.

Екатеринбургская епархия изучает свидетельства о ненадлежащем обращении с несовершеннолетними в Среднеуральском монастыре в 2009-2010 годах, опубликованные рядом СМИ. На сегодня установлен круг бывших воспитанников, заявляющих, что в момент нахождения в монастыре к ним применялись недопустимые меры воспитания, — цитирует РИА Новости слова представителя епархии.

Известно, что духовником Среднеуральского женского монастыря являлся ныне запрещённый в священнослужении схиигумен Сергий (Романов), оказавшийся в центре внимания после проповедей о COVID-19. В Сети была опубликована видеозапись выступления схиигумена, где он назвал пандемию коронавируса мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям. В частности, отец Сергий проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии, и предупредил о создании «электронного лагеря сатаны». Также была обнародована вторая видеозапись, на кадрах которой схиигумен призывал слушателей открывать храмы и «предупреждал» об угрозе чипирования.

Помимо этого, в минувшее воскресенье схиигумен Сергий на одном из YouTube-каналов призвал подписчиков отказаться от участия в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ. Внесение поправок в Основной закон откроет путь силам зла, приведёт к утрате благодати Святой Троицы и Покрова Божией Матери, уверен священнослужитель.

Екатеринбургская епархия запретила схиигумену служение и лишила права ношения наперсного креста. Первое заседание суда Екатеринбургской епархии состоялось 15 июня. На него схиигумен Сергий пришел, однако вскоре, зачитав подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых обвинений, покинул заседание. На второе заседание суда, назначенное на 26 июня, священнослужитель не явился. Также известно, что на священнослужителя заведено административное дело, которое предстоит рассмотреть 7 июля.

Ранее телеведущая Ксения Собчак приехала в Среднеуральский монастырь с целью сбора материала для своего расследования об избиении детей, а также о схиигумене Сергии. Позднее Собчак заявила о нападении на съемочную группу.

Как ранее писал NEWS.ru, РПЦ раскритиковала призывы схиигумена Сергия отказаться от голосования.