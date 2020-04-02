Эксперты рассказали об опасности ввода ограничений на продажу алкоголя

https://static.news.ru/photo/1fdb63f8-7524-11ea-a647-fa163e074e61_660.jpg Фото: : Сергей Булкин/NEWS.ru

Ограничения на продажу алкоголя, вводимые в ряде регионов России, приведут к росту безработицы и расцвету теневого рынка. Об этом заявили эксперты.

Эти инициативы приведут к разорению большинства пивоварен, росту безработицы и увеличению потребления опасных для здоровья суррогатов, — цитирует ТАСС председателя совета Союза пивоваров Даниила Бримана.

По его мнению, одно рабочее место в пивоварении даёт 10 в смежных отраслях, а в пивоварении напрямую заняты 40 тысяч человек. Он добавил, что население с лёгкостью перейдёт на суррогаты.

С ним согласен директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев. По его мнению, торговые точки, оборот которых в большинстве случаев делают алкогольные напитки, вынуждены будут поднимать цены на социально значимые товары, чтобы остаться на плаву.

Председатель Союза потребителей России Пётр Щелищ добавил, что ограничение по времени продажи алкоголя может вызвать очереди, что в период пандемии коронавируса опасно.

NEWS.ru писал, что россияне за последнюю неделю сократили общие траты, но стали чаще покупать алкоголь. Наиболее сильный прирост зафиксирован в категории «Винные магазины» — плюс 21,9%.