Эксперты рассказали, как изменились цены на колбасу и пельмени в России SHOT: цены на пельмени и колбасу в России выросли на 20%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Стоимость пельменей и колбасы в России выросла примерно на 20%, сообщает Telegram-канал «SHOT проверка» со ссылкой на результаты собственного исследования. Эксперты утверждают, что средняя стоимость килограмма пельменей в ноябре составила 394 рубля, что на 8% больше, чем в ноябре 2022 года. За месяц средняя цена этого продукта выросла на 2%. Колбаса же подорожала на 9% за год и на 1% за месяц.

Согласно полученным экспертами данным, средняя стоимость килограмма пельменей в ноябре составила 394 рубля, а колбасы — 495 рублей. Аналитики предполагают, что причиной роста цен на колбасу и пельмени в России стала нехватка мясных полуфабрикатов, вызванная свиной чумой и птичьим гриппом. Так, только на Кубани в сентябре 2023 года уничтожили 57 тысяч свиней, заразившихся африканской чумой свиней. В Вологодской области же было уничтожено около 493 тысяч кур из-за вспышки птичьего гриппа.

Ранее также сообщалось, что стоимость десятка яиц в России приблизилась к ценам в США. С начала года данный показатель в РФ увеличился на 36,6%. Для сравнения, самая дешевая упаковка яиц в Ростовской области стоит 164 рубля, аналогичные по качеству яйца, продающиеся в американской сети Walmart, стоят примерно 191 рубль.