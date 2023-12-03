Россия приблизилась к США по ценам на куриные яйца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость десятка яиц в российских магазинах приблизилась к ценам в США. По данным Росстата, в целом стоимость яиц с начала года выросла на 36,6%.

Так, по разным данным, в некоторых регионах России стоимость десятка яиц может достигать 200 рублей. В супермаркетах Ростовской области самая дешевая упаковка куриных яиц категории C0 стоит около 164 рублей. Для сравнения, в американской торговой сети Walmart аналогичные по качеству куриные яйца обойдутся в $3,84 за 18 штук или $2,13 за 10 штук, что эквивалентно сумме в 191,48 рубля по текущему курсу ЦБ.

Согласно данным Росстата, за неделю с 21 по 27 ноября цены на яйца в России выросли на 4,4%. На предыдущей неделе рост составлял 4,5%. Всего же с начала года яйца уступили по росту цен на продовольственном рынке только бананам и помидорам, которые подорожали на 45,6% и 43,6% соответственно.

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) уже обратила внимание на ситуацию с ценами на яйца в стране. В ведомстве обещали проверить, насколько обоснованны оптово-отпускные цены на данную продукцию. Соответствующие указания уже разосланы в территориальные органы, 10 федеральных ретейлеров также получили запросы от ведомства.