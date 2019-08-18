https://static.news.ru/photo/756a66d4-c232-11e9-9931-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bill Bachmann/Danita Delimont/Global Look Press

Базовый набор российского школьника, состоящий из пенала, рюкзака и школьной формы, обойдётся в среднем в 2619 рублей. За год в среднем по стране данный набор подорожал на 2%.

Самые большие расходы понесут родители школьников из Москвы (3326 рублей), Иркутска (3147 рублей) и Санкт-Петербурга (3041 рубль). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков сервиса «Авито».

Тройку городов с самым дешёвым школьным набором составили Ижевск (2020 рублей), Пермь (2142 рубля) и Волгоград (2170 рублей).

Эксперты отметили, что самым дорогим предметом школьного набора является рюкзак. В среднем по стране его цена составляет 1215 рублей. За форму в среднем придётся заплатить 1080 рублей, а пенал обойдётся в 324 рубля.

Ранее News.ru сообщал, что Роспотребнадзор назвал оптимальный вес школьного рюкзака. В ведомстве напомнили родителям учеников, что рюкзак с учебниками для первых и вторых классов не должен весить более 2,2 килограмма. Сам ранец для первых двух лет в начальной школе, не заполненный учебными принадлежностями, может весить максимум 700 граммов.