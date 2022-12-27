Эксперт рассказал, как работодатель может следить за компьютером работника Специалист по ИБ Магомедов назвал законным использование работодателем программ для слежки за сотрудниками

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Работодатель может устанавливать на компьютерную и другую служебную технику программные средства для слежки за сотрудниками, рассказал Lenta.ru специалист по кибербезопасности Шамиль Магомедов. По словам эксперта, такие действия вполне законны, если техника предоставлена сотруднику работодателем. Применение средств слежения для контроля за качеством работы также может быть прописано во внутренних документах и трудовых договорах, указал Магомедов. По его словам, в этом случае право на неприкосновенность частной жизни сотрудника не нарушается.

Эти действия вполне законны: работодатель имеет право получать и обрабатывать персональные данные работника в целях контроля количества и качества выполняемой работы. При этом контроль должен ограничиваться рабочими местами, — сказал эксперт.

Магомедов обратил внимание, что техника, предоставляемая сотруднику работодателем, может быть использована только в служебных целях. Поэтому, как утверждает специалист, на эту технику могут устанавливаться любые программы слежения.

В данном случае отсутствует факт нарушений права на неприкосновенность частной жизни: на рабочем месте и за рабочей техникой априори не может быть никаких личных переписок, просмотра персональных страниц в соцсетях и так далее, — подчеркнул он.

Обнаружить программы для слежки на компьютере можно самостоятельно, их названия можно найти в Сети, отметил специалист. В операционной системе Windows их нужно искать в «Диспетчере» на вкладке «Процессы», а в MacOS нужно перейти в «Утилиты» и запустить «Монитор активности».

Если вы обнаружили программу мониторинга на рабочем компьютере или планшете, настоятельно не рекомендую пытаться удалить ее. Системный администратор сразу заметит вашу активность и сообщит о ней руководству, — предостерег эксперт.

Ранее юрист Елена Кудерко рассказала, что помимо зарплаты работодатели обязаны предоставлять сотрудникам ряд других выплат. Речь идет в том числе об оплате больничного, отпусков, командировочных и НДФЛ. Доплаты полагаются и за сверхурочную работу, если сотрудник перерабатывает объем времени, указанный в договоре, либо выполняет дополнительные обязанности, отметила юрист.