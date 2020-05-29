Эксперт оценил новые правила увольнения сотрудников в пандемию

https://static.news.ru/photo/6be6ba34-a1ae-11ea-9a63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минтруд подготовил проект об особом порядке увольнения сотрудников. Член Совета Общероссийской ассоциации профсоюзов «Конфедерация труда России» внимательно изучил его.

По его словам, некоторые поправки в документе направлены на защиту рабочего класса. Если они будут приняты, то топ-менеджеры предприятий не смогут увольнять сотрудников или отправлять их в простой по инициативе работодателя.

Насколько я знаю, в работе трехсторонней комиссии профсоюз намерен последовательно отстаивать интересы рядовых работников. Но насколько это ему удастся – другой вопрос. Профсоюз был против повышения пенсионного возраста. Что в итоге? Мнение профсоюза, что он не согласен, учли, но приняли что, что нужно государству, — цитирует его «МК».

Как информировал NEWS.ru, многие эксперты пророчат массовые судебные иски из-за нового порядка увольнений. Соответствующий документ подготовило Министерство труда РФ. Также он подразумевает введение режима простоя во время действия связанных с пандемией ограничений.