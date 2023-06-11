Эксперт назвал способ удалить номер телефона из базы спамеров Эксперт Кусков: человек может на время удалиться из базы спамеров, сменив номер телефона

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Полностью избавиться от присутствия контактных данных в базах спамеров нереально, поскольку неизвестно, сколько таких баз существует, а также какие из них являются общедоступными, заявил в интервью агентству ПРАЙМ эксперт в области технологий Денис Кусков. Он отметил, что иногда люди сами размещают свои номера телефонов в открытом доступе, например, на своих страницах в социальных сетях, и в этом случае информацию можно удалить самостоятельно.

Кусков подчеркнул ситуации, когда людям требуется оставлять свои контакты в различных организациях. Эти данные часто становятся доступными для покупки, включая и анонимные платформы в даркнете. Эксперт утверждает, что из таких баз обычным пользователям удалить свои данные невозможно.

Тем не менее временным решением проблемы может стать смена номера телефона, так как новый номер изначально не будет присутствовать в базах данных спамеров. Однако, Кусков предупредил, что рано или поздно данные обновятся, и новый номер также попадет в рассылку.

В качестве рекомендации, Денис Кусков посоветовал поменьше оставлять свой номер в разных организациях, и если есть потребность в рекламных услугах, использовать для этой цели специальные сим-карты. Однако, он подытожил, что полной защиты от спама достичь невозможно.

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