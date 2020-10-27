Экс-вирусолог «Вектора»: COVID-19 в России можно победить за три недели

https://static.news.ru/photo/3a0a256e-1819-11eb-b6f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций новосибирского центра «Вектор», вирусолог Александр Чепурнов заявил, что пандемия коронавируса в России могла быть побеждена всего за несколько недель, однако есть веские причины, почему этот сценарий борьбы с вирусом не был выбран в качестве основного.

Вирусолог отметил, что Россия по объективным причинам не может пойти по пути Китая и резко остановить распространение коронавируса. Причиной тому — поведение самих граждан, под которых теперь всё чаще подстраиваются власти, а не наоборот, сообщает URA.RU.

Всем всё запретить и решить проблему за три недели. Построить правильно население и очень мило бы справились. Но наша страна явно к этому не готова — люди выбрали такой сценарий, — сказал Чепурнов.

По его мнению, россияне в штыки воспринимают любые ограничения, исходящие от властей. Такая реакция касается даже наиболее умеренных ограничений, обратил внимание вирусолог. Чепурнов рассказал, как на днях ему звонили журналисты, чтобы взять комментарий, а между делом посетовали, что в метро теперь не будут пускать людей с повышенной температурой тела.

И это вызывает возмущение у многих. Вот отсюда и неспособность наша пойти по пути Китая, — заметил вирусолог.

По его мнению, власти однозначно не намерены вводить новый всеобщий локдаун, а будут пытаться соблюсти баланс, одновременно призывая граждан к более ответственному поведению.

Как сообщал NEWS.ru, ранее доктор медицинских наук по вирусологии Анатолий Альтштейн отметил, что ситуация с распространением коронавируса в России вышла на плато. В то же время статистика по новым случаям заболевания COVID-19 вряд ли улучшится до новогодних праздников, отметил он.

Между тем 26 октября в Роспотребнадзоре назвали новые сроки выхода РФ на плато по COVID-19. По мнению замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, речь может идти о первой декаде декабря.