В Роспотребнадзоре назвали новые сроки выхода РФ на плато по COVID-19

https://static.news.ru/photo/1676f6fe-17dd-11eb-a095-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с коронавирусом в России остаётся трудной, выход на плато ожидается теперь в первой декаде декабря, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Он отметил, что Москва будет раньше выходить из эпидемиологического процесса, так как он раньше начался в столице, тогда как в регионах рост числа заболевших начался позже. Горелов также уверен, что в долгосрочной перспективе возможно прийти к выявлению нуля заболевших за сутки, передает ТАСС.

Сейчас мы находимся в фазе роста. По законам эпидемиологии он продолжается в среднем 2–2,5 инкубационных периода по 14 дней. Таким образом, период, когда можно говорить о какой-либо стабилизации, — это первая декада декабря, — заметил Горелов.

Как сообщал NEWS.ru, 23 октября главный научный сотрудник центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн делал иной прогноз по выходу России на плато по коронавирусу. По его мнению, РФ может выйти на плато уже в начале ноября.

Ещё один прогноз ранее сделал сотрудник новосибирского Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов, который отметил, что выход на плато возможен в конце ноября.