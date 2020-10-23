Вирусолог: Россия может выйти на плато по COVID-19 в начале ноября

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Благодаря вводимым мерам, ситуация с коронавирусом в Росси будет постепенно стабилизироваться и в скором времени возможен выход на плато. Такого мнения придерживается главный научный сотрудник центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Здесь предсказать с большой точностью нельзя, но я думаю, что может занять ещё одну-две недели. Я думаю, что в начале ноября мы выйдем на плато, — цитирует его РИА Новости.

Вирусолог отметил, что зимой плато может, как опуститься до 10 тысяч новых заражений в сутки и долгое время оставаться на этом уровне, так и повыситься. Зимний период — благоприятное время для коронавируса, кроме того, у людей в это время года снижается иммунитет.

Ученый добавил, что надеяться на исчезновение COVID-19 к Новому году не приходится.

Поданным на 23 октября, в России зафиксировано17,3 тысячи новых случае заражения. За последние сутки из больниц по выздоровлению выписаны 11,2 тысячи пациентов. Жертвами инфекции стали 283 человека.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудник новосибирского Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов спрогнозировал выход на плато по коронавирусу на конец ноября. По его словам, те, кто слабее — переболеют, а у остальных произойдёт «переключение» иммунитета.