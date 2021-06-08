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Экс-директору «Открытой России» Пивоварову предъявили обвинение

15:53, 08 июня 2021
Фото: t.me/brewerov2

Следственный комитет предъявил обвинение бывшему исполнительному директору признанной российскими властями нежелательной организации «Открытая Россия» Андрею Пивоварову. Об этом говорится в его Telegram-канале.

Мужчину обвиняют по статье об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК РФ). При этом он остается в СИЗО в Краснодаре, так как ранее суд избрал ему меру пресечения до 31 июля.

Пивоварова задержали 31 мая в аэропорту Пулково и доставили в СКР для допроса по делу об участии в нежелательной организации, а также о пропаже донатов, отправленных Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иноагентом) Алексея Навального. Для этого силовики остановили вылет самолёта, направлявшегося в Варшаву.

Адвокат Пивоварова Александр Валявский рассказывал, что дело было возбуждено из-за поста в соцсети Facebook, который был написал год назад. Юрист считает, что возбуждение дела связано с намерением Пивоварова баллотироваться в Государственную думу. 

«Открытая Россия» объявила о самоликвидации 27 мая. По словам Пивоварова, такое решение было принято, чтобы защитить сотрудников от преследования.

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