Экономист оценила последствия закона об употреблении иностранных слов Экономист Васильева: закон об употреблении иностранных слов не приведет к массовому ребрендингу

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Закон о регулировании употребления иностранных слов не приведет к массовому ребрендингу, заявила доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева. Комментируя ситуацию СМИ, экономист отметила, что товарные знаки и фирменные наименования были зарегистрированы до принятия соответствующих норм.

Это не приведёт к массовому ребрендингу, поскольку товарные знаки, фирменные наименования были зарегистрированы ранее. Закон обратной силы не имеет и не распространяются на прошлые отношения, — пояснила эксперт.

Экономист подчеркнула, что закон в том числе не распространяется на компании. Поправки для регистрации товарных знаков и наименований не вносились. В связи с этим компаниям не следует переживать, что им придется писать перевод или полностью менять вывески.

В июле премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении требований к составлению нормативных словарей современного русского языка. Они должны будут переиздаваться не реже, чем раз в пять лет. Словари будут включать не только общеупотребимую лексику, но и иностранные слова, которым нет аналогов в русском языке. Министерство образования и науки подготовило проект изменений в федеральный закон, которые предполагают создание Государственной информационной системы (ГИС) «Национальный словарный фонд». Разработчики обещают сделать инструмент гибким: система должна будет сравнивать различные источники и отражать динамику языковых норм.

Правительство России ранее поручило разработать словари с разрешенными к использованию чиновниками заимствованными словами: там будут прописаны их значения и сферы использования. Такая мера принята на фоне закона, подписанного президентом Владимиром Путиным, о нормах современного русского литературного языка.